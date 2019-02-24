潘梓生：銅價可望跟隨股市回升

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，近期投資市場情緒大幅改善，股市大彈，資金更持續流入新興市場股市。



雖然，中美貿易戰吹和風是支持因素之一，但主因必然是聯儲局立場大為轉鴿，除了市場已預期聯儲局今年不會加息以外，不同官員更表示聯儲局停止縮表在即，更令投資者為之振奮。



股市對息率預期非常敏感，繼而大幅上揚，連帶其他商品如原油、黃金，以及基本金屬等都有明顯升勢，市場樂觀情緒急速出現，相信難以短暫消退。同時，基本金屬走勢上明顯落後於其他產品，在低位橫行接近半年後正陸續向上突破，「銅博士」更創下超過半年高位，並已突破6,400美元的心理關口。



投資情緒轉變，相信將帶領周期性商品出現更為明顯的升浪。銅價現時技術上要突破6,400美元，走勢更營造了雙底的見底形態，有望繼續向上尋頂。若銅價短期能回落至6,300美元，投資者可考慮買入，並將止蝕位定於6,200美元；銅價若能企穩6,400美元以上，雙底的量度升幅目標可至6,900美元。

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