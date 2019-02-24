備戰星期一：港股強勢　跟專家搵食

港股上星期走勢以反覆向上為主，市場主要炒作美國聯儲局公布之1月議息會議紀錄，暗示年內美國隨時會暫停「收水」，以及中美貿易談判會開花結果等主題，加上近期人民幣偏強，以及外資有持續流入A股之勢，凡此種種皆有利港股氣氛。



恒指上周五收報28,816點，全星期累升915點，延續1月初以來的升勢。本周期指結算，加上中美貿易談判漸趨明朗化，散戶應該如何部署？不妨參考各專家就股匯以及基金市場的分析及建議，為投資備戰。



1、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，石油輸出國組織(OPEC)積極減產與需求增長超出預期，預期油市上半年都不會看淡，布蘭特油價第二季更有望達每桶67.5美元，而今年油市大致整體供需平衡，更為油價提供上升空間。但投資者要注意，美國原油日產能增加的速度，各產油國的消息面變化，以及非OPEC國家產量增加與中國原油進口放緩等負面因素，也可能限制油價上升空間。

【鄺紫珊：油價具備上升條件】

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2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，今年至今油價已累升逾兩成，節省燃油成本的好處減少。另外，對比去年春節同期的數據，內地今年農曆新年民航客運增長放緩5.5個百分點，需求方面仍有待改善。



不過，對比2018年油價大漲及人民幣貶值，今年航空業環境無疑有明顯好轉。市場短期焦點圍繞人民幣走勢，中資航空股估值不高，料會吸引短線資金炒作。

【鄺民彬：中資航空股投機短炒】

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3、艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，歐元兌美元在去年11月一度險守1.12水平，這次再次測試此位回升，令市場懷疑歐元是否已開始在技術上出現雙底形態，或有誘因吸引部分淡友先將累積以來的淡倉平倉，關鍵阻力仍在1.158至1.162，預期整個上半年都會在此區間繼續整固。



長線看，歐元上方阻力重重，尤其在1.18水平，1.21水平更屬長線看淡的入市良機。因此，今年歐元仍是有反彈無轉勢的格局。

【陳建豪：歐元博反彈宜見好收】

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4、俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄表示，投資市場近期的亢奮表現不會維持太耐，因實體經濟轉差的事實已逐漸殺埋身。以歐洲為例，當地第三大經濟體意大利，經濟連續第二季出現萎縮，技術上已陷入衰退；英國脫歐前景不甚明朗。而我們較關注的中美經濟前景，亦處於貿易戰的陰霾之下。最近股市雞犬皆升的現象，只是反映市場對寬鬆貨幣政策重臨的憧憬，預料樂觀情緒難以長期持續。

【趙文傑：環球央行再度陷入困局】

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5、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，中銀香港(02388)在去年10月深度下打了一波之後，有出現逐步盤穩回升走勢的迹象。近日粵港澳大灣區發展規劃綱要出台，進一步鞏固香港作為人民幣中心的地位，相信對中銀的未來發展更為有利，建議可關注中長期部署的吸納機會。

【葉尚志：中銀業務增添潛力】

https://bit.ly/2ViC1xc





6、東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄表示，2019年地方「兩會」陸續召開，當中大部分省份明確提及「穩地價、穩房價、穩預期」，估計保持「穩定」為今年樓市的政策方向，而今年內地將會着力實施「一城一策」及「完善住房保障體系」。

【陳鳳珠：內地樓市調控以「穩」為先】

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