樓價UPDATES：愉景新城減價沽　仍創近5個月高位

市況穩步向好，荃灣愉景新城近日錄得一宗理想價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●東半山蔚豪苑A座高層2室，實用面積約1,638方呎，採四房雙套及連工人房間隔，享維港海景。單位原叫價7,800萬港元連車位放售，經議價後減價500萬，以7,300萬元售出，實用呎價約44,567元。屋苑現時約有兩個放盤，叫價由7,800萬元起。



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九龍區



●奧運站屋苑本月暫錄逾30宗租務成交，當中君滙港佔3宗，平均實用呎租約48元。該屋苑5座低層F室三房戶，實用面積541方呎，座向西方，外望公園景，以2.5萬元租出，實用呎租約46元。



●西南九龍浪澄灣5座低層E室，實用面積約559方呎，為兩房間隔，外望享海景，獲買家以1,100萬元購入，實用呎價約19,678元。該屋苑本月暫錄約5宗成交，平均實用呎價約20,009元，現時約有85個放盤。



●長沙灣星匯居2座高層C室，向北望山景及球場景，以兩房設計，實用面積約521方呎。單位以900萬元放盤兩個月後獲外區客接洽，議價後減價60萬元，以約840萬元成交，實用呎價約16,123元。據了解，買家為首置人士，心儀單位設露台兼景觀開揚，睇樓兩次即決定入市。



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新界區



●愉景新城12座高層C室成交，實用面積477方呎，兩房間隔，屬屋苑優質戶，享開揚景觀。原業主為用家，因考慮移民，才決定出售單位，上址去年10月放盤，叫價790萬元，最終累減80萬元，獲買家以710萬元承接，為同類單位近5個月新高，實用呎價14,885元。



●近日買家積極睇樓，入市氣氛正面，沙田富豪花園林景閣低層D室，實用面積896方呎，以三房一套間隔，議價後以980萬元易手，實用呎價10,938元。原業主2010年以460萬元購入，持貨至今帳面獲利520萬元。



●馬灣珀麗灣本月買賣交投偏靜，反觀租務市況則相對平穩，本月至今錄得約12宗同類個案，平均實用呎租約30元。近日6座低層A室，實用面積831方呎，三房一套連工人套房間隔，享東南青馬橋海景，以2.4萬元租出，實用呎租約29元。



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