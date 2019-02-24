中聯辦逾2.47億連購凱滙20伙

信和置業(00083)旗下觀塘凱滙第2期，上月獲買家以逾2.47億港元連購20伙。據土地註冊處資料，買家為新民置業有限公司，英文名字為NEWMAN INVESTMENT COMPANY LIMITED。據了解，上述買家為中聯辦旗下有關公司。



根據《印花稅條例》，中央人民政府、政府、公職人員法團包括財政司司長、教育局常任秘書長、社署署長、民政事務局局長，或以公職人員身份行事的任何人，均獲豁免印花稅。估計是次買賣豁免有關稅項，涉及樓價30%，即逾7,400萬元辣稅。



該20伙單位分布在第三座及第五座的高層位置，實用面積介乎522至722方呎，合共11,762方呎，以成交價計算，成交呎價21,045元。

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