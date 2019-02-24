新盤部署：AVA 228提價加推30伙　最平283萬

據一手銷售資訊網資料，資深投資者盧華家族集團旗下長沙灣AVA 228，加推新一張3號價單，提供30伙，折實平均呎價19,881元，入場單位為3樓D室，實用面積151方呎，折實售價約283.18萬元。最貴呎價單位為2樓A室特色戶，實用面積187方呎，設有325方呎平台，折實售價逾467.19萬元，呎價22,818元。



新一張價單個別單位明顯加價。如3號價單內的3樓A室，實用面積203方呎，折實售價為370.04萬元，呎價18,228元。不過該盤本月中公布的1號價單中，面積相同的5樓A室，折實售價為約358.42萬元，呎價17,656元。反映低層單位較高層售價貴約3.2%。



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