港股前瞻：恒指料試破29000點關　宜食「一半胡」

中、美延長貿易談判會議，令市場憧憬雙方力爭於3月1日「休戰」限期前達成部分協議，加上MSCI明晟指數將於本周四或之前，公布提高A股於旗下基準指數內權重的諮詢結果，券商預期可望帶動大市「挾多浸」，向上試破29,000點關。不過，港股由年初低位至今已反彈近4,000點，有專家建議投資者趁高先食「一半胡」。



上周五美國道指大升181點，惟香港主要藍籌股的美國預託證券(ADR)表現個別，僅香港交易所(00388)、友邦保險(01299)及騰訊(00700)ADR較本港收市輕微上升，其他則普遍偏軟，其中中國銀行(03988)ADR更較上周五本港收市跌逾1%。按比例計算，恒指周一或輕微低開9點，見28,807點。



中投傲揚基金經理溫鋼城指出，中、美雙方就貿易磋商延長會議，意味有好消息的機會大，且MSCI明晟指數本周或公布提高A股權重，有提振作用，料可帶動恒指上破29,000點關，甚至可高見29,500點。之後市場將重新聚焦業績期，不排除大市或先高位整固，回調500至1,000點，待三月中國「兩會」後有更多減稅、降費等刺激經濟措施落實詳情，才帶動港股再向上升。



他建議投資者可先食「一半胡」，尤其券商股已累升不少，再升空間或不多，但繼續看好5G概念股及山東黃金(01787)、招金礦業(01818)等金礦股，認為金價近期已經轉勢向上，另亦可留意環保、農業、新能源、基建及水泥等「兩會」政策股，但只宜作短炒。



此外，市場亦要注意本周中國將公布製造業採購經理指數(PMI)，美國也會公布第四季經濟增長數據，而聯儲局主席鮑威爾亦會出席國會聽證會。



溫鋼城表示，鮑威爾料續維持「鴿派」言論，毋需太擔心，惟內地PMI數據或受春節假期影響，能重上50的盛衰分界線機會微。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/