前車可鑒！意大利憂心儲存在英美的黃金無法取回

委內瑞拉被英倫銀行拒絕歸還價值12億美元的黃金儲備後，意大利人也開始擔心自己存於英美兩國的金磚無法取回。



外國媒體報道，持歐洲懷疑論的意大利議員Claudio Borghi提議，在新法案中明確規定國家對黃金儲備的所有權。與世界上多數國家的黃金儲備為政府所有、由央行操作不同，意大利的黃金儲備所有權掌握在央行手中。



上述建議得到意大利歐盟議員贊尼(Marco Zanni)的支持，他認為國家必須擁有對黃金儲備的直接控制權。



他指出，「委內瑞拉就是一個例子，它此前要求提取儲存於英國銀行中的一小部分黃金，現在卻面臨各種困難，因為英國正想方設法避免返還這些黃金儲備。」



數據顯示，意大利約1,199.4噸黃金儲存在羅馬的央行總部，另一半存放在美聯儲，還有小部分分別由英格蘭央行和國際清算央行分別保管。



早前意大利副總理薩爾維尼表示，意政府正考慮動用央行的部分黃金儲備，為支出計劃提供資金。不過這在歐盟看來，這不僅會損害央行獨立性，還將破壞歐盟相關的公共財政規定。

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