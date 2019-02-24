孖妹S檔案：貿戰搞亂市　圖表派點算？

2月港股升穿牛熊分界線嘅250天線，技術上初現牛市信號，但孖妹對此依然半信半疑，因為中美貿易談判仍未完結，而且記得有經濟師話環球經濟隨時被貿易戰陰霾籠罩十年！咁講法股市恐怕無乜運行。所以，我哋急Call幾位技術分析專家，幫手睇睇後市見牛定見熊。



郭：帝鋒證券及資產管理行政總裁 郭思治

盧：ASC分析系統創辦人 盧駿匡

林：資深財經專家 林一鳴



●分辨牛熊 睇250及50天線搵交叉點



彩兒：若恒指高過250天移動平均線，就係牛市；如果低過，就係熊市，真係咁簡單？



郭：要判斷係牛市或熊市，我覺得睇250天移動平均線唔夠，反而我會留意恒指能否攻破33,484點歷史高位。若然可攻破，熊市二期就不攻自破；若不能攻破，就可能繼續跌。然而，我認為依家係熊市二期，因為由33,484點跌穿250天線，已踏入熊市一期；由24,540點至今喺整固階段，屬於熊市二期。



盧：單靠250移動平均線確係唔足夠，應該加上50天線，睇「黃金交叉」。若50天移動平均線升穿250天移動平均線，預示熊市見底，牛市重臨。呢個判斷方法幾準，由1997年至今，僅出現過一次誤差，即使2002年出現「黃金交叉」，但恒指走勢持續向下。一年有約250個交易日，所以就用250移動平均線做標準，如果喺熊市，其屬長線重要阻力。



Kitty：「黃金交叉」同「死亡交叉」有咩分別？



盧：「黃金交叉」指短期移動平均線升穿長期移動平均線，所產生嘅交接位，意味價格或有新一輪升勢。「死亡交叉」指短期均線跌穿長期均線，意味價格或有新一輪跌勢。「黃金交叉」亦可用於分析港股整體表現。如果四成港股嘅50天移動平均線升穿250天移動平均線，就更確定係牛市。



彩兒：學識分辨牛市定熊市，咁強勢同弱勢又點判斷呢？



盧：睇陰陽燭，搵收市價及技術突破。若恒指收市持續5日企穩10天移動平均線樓上，即港股強勢。若恒指收市持續低過10天移動平均線，港股或強勢不再。例如2月15日，港股出現單日沽壓，跌穿10天移動平均線，幸2月18日反彈，重上平均線。滙控（00005）喺2月19日公布業績遜預期，出現沽壓，當日收市價跌穿10天移動平均線，其後股價一直向下。



●個股分析：騰訊20天線領先好兆頭



Kitty：騰訊控股（00700）3月21日公布2018年全年業績，唔知依家追入有無肉食呢？



彩兒：唔好忘記，內地自2018年3月暫停網絡遊戲審批，到12月先重啟，必定令騰訊網遊收入大打折扣，全年業績仲點會好？



盧：如果想入市嘅話，不妨分析一吓技術走勢，因為歷史係會重複。（見圖）自2017年，騰訊股價上揚，其20天移動平均線一直企穩50天移動平均線樓上，所以就算騰訊股價喺7月及12月兩度跌穿50天移動平均線，喺一至兩日內就彈番上去。



另外，2018年7月至11月初，其20天移動平均線跌穿50天移動平均線，股價向下，股價多次上到20天移動平均線，但每次上去一至兩日就會回落，一直都無打破浪頂，直至11月中下旬先升穿浪頂，走勢先能逆轉。最近20天移動平均線企穩50天移動平均線樓上，此上升走勢可能持續。



Kitty：我明白喇！如果跌穿50天線，就要留意佢跌穿幾耐。



盧：無錯。如果股價跌穿50天線後，但能反彈並升穿20天移動平均線，唔排除升勢會延續落去。



彩兒：半新股又點分析？



盧：通常大股東會喺禁售期完結減持股份，所以股價提早升咗。



●補回裂口：或形成支持 股價看漲



彩兒：經常聽到走勢有裂口嘅現象，到底係咩一回事？



盧：裂口嘅出現，通常由於受消息影響，令市場出現亢奮或悲觀情緒，令部分價格無成交。「補裂口」即相關消息已被市場消化，所以之前無成交嘅價格出現番成交，成為明顯嘅技術支持或阻力。例如恒指一月廿五日出現裂口上升，即價格跳空上升，喺圖表上留下一個空白缺口。有此支持位，股價繼續向上。



Kitty：滙控上周四除淨，股價當日開市喺65至66元有裂口，有無咩水位？



盧：除淨理應唔會出現裂口，因為調整數據後，就無咩影響股價。



彩兒：我知。派完股息，股東資產淨值會跌，但如果企業股東資金回報能夠抵銷股息，股價隨時不跌反升呢。



Kitty：公司發盈喜或盈警，其股價都有機會出現裂口，有無話發盈喜必升，盈警必跌？

盧：小心有反常！石四藥集團（02005）喺2月18日收市發盈喜，預期截至去年底止全年盈利按年增長33至40%，但翌日股價竟高開低收，大跌4.48%，出現拋售。



亦常見公司配股，配股通常有折讓。廣發証券（01776）喺2月13日收市宣布配股8,744萬股，股價翌日跌2.83%屬正常。若有承接，即日會回補裂口並不會跌穿配股價，暗示後市有機會逐步回升。



●技術揀貨：鐵塔分段買 睇升一成



郭：中國鐵塔(00788)業務獨特，其主要客戶為內地三大電訊商，即中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)，地位無可取替，可支持更高市盈率。中移市值過萬億元，中國鐵塔合理市值都應該有一千億元，即目前市值仍有一成升幅，料股價可升至2.1元。我建議投資者分兩至三段買入，但唔好奢望股價會跌番去1.52元。



Kitty：又係一隻有買貴、無買錯嘅股份。仲有無其他具爆炸力嘅股份？



郭：中移受惠5G概念，且有穩定現金流，更重要係電訊業盈利唔受經濟盛衰所影響，所以係極具防守性公用股，且有逾七厘息，建議追入。



盧：我就揀中國石油股份（00857），過去一至兩個月都喺區間上落，但最近突破區間頂部，表示蟹貨已消化，若見成交量顯著上升，應該會有動力繼續向上。



彩兒：保力加通道嘅中軸以20天線為主，會根據近期股價波幅分上下限。



●貿談倘成功：港股或重上高峰



林：過去40年，波浪理論數浪及MACD（平滑異同移動平均線）都有六、七成準，因群眾心理係睇數以百萬計投資者行為，影響波浪走勢。而其他指標準繩度低過五成嘅，不如賭大細好過。



但目前移動平均線、「死亡交叉」通通無用，港股被特朗普及國家領導人嘅「口風」舞高弄低。依家惟有等中美貿易戰談判結果，若談判成功，美國無提出苛刻條件，港股肯定進入牛市，料恒指會重上去年一月底歷史高位33,484點；若中國貿易談判破裂，港股隨時跌幾千點。



Kitty：特朗普率性，就同歐洲天氣差唔多。歐洲天，Donald臉，一日變三變。



林：惟美國過去放水（寬鬆幣策）、收水（緊縮幣策）亦主宰港股升跌，令技術及基本面分析嘅參考價值減低。



彩兒：股市同經濟走出最壞時刻未？



郭：我覺得港股已走出最壞時刻，因恒指升穿10、20、50及100天線，正處中期反彈形態，惟成交低，動力不足。至於全球經濟放緩，但前景未見太灰暗，資金仍充裕。再者，樓市跌幅唔算大，按揭息率逾兩厘，算低。



Kitty：中美貿易談判似乎傾得幾順利。



郭：貿易戰分兩個階段。第一係美國開火，向中國實施進口關稅，令港股疲弱。第二階段係兩國開啟談判，即目前狀態，我相信兩國都會退讓，最終會達成共識。惟貿易摩擦嘅影響會繼續顯現，唔少工廠已縮細業務或倒閉。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/