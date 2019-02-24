華為摺疊屏手機Mate X快將曝光　售價傳逾萬人幣

內媒報道，三星Galaxy Fold之後，華為將在西班牙巴塞隆拿世界流動通訊展(MWC 2019)周一(2月25日)起舉行期間，發布全球首款5G可摺疊屏幕手機。這款手機與三星剛發布的摺疊屏幕手機Galaxy Fold有很大不同，在形態上更為驚艷，交互也更實用。



據了解，華為的摺疊屏手機的供貨商，不是國外廠商，也不是此前盛傳的國產廠商柔宇，而是此前就已經和華為緊密合作的國產屏幕廠代表的京東方。



消息稱，華為的摺疊屏手機屬於Mate系列，命名為Mate X，同時，這款手機標配M-Pen手寫筆，EMUI系統會採用全新設計，對摺疊屏進行優化和適配。但據悉，這款手機首批出貨量僅20萬部，零售價亦將超過萬元人民幣。

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