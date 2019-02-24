黃偉豪：慎防MSCI提升A股權重落空　港股借勢回吐

中民證券(香港)研究部董事黃偉豪預期，未來一、兩日港股可升多少少，上試29,000點關，之後能否進一步上升，還看中、美貿易談判的成果，儘管雙方會談氣氛良好，但於保護知識產權及強逼科技轉移上仍有一定分歧。此外，市場憧憬A股於MSCI全球指數的納入因子由5%上調至20%，但若然最終納入權重較預期少，慎防會借勢出現回吐。



他續說，參考過去經驗，於三月舉行的「兩會」期間，大市不會升太多，待會議完結後有較具體政策，才刺激股市造好。現時恒指可預見的上望空間有限，建議投資者將部分持倉先行獲利。不過，短線他仍看好券商股及5G概念股，但面對政策性風險的醫藥股則較審慎。

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