退休無憂：70後「置」醒目　中港澳揸48伙

出身貧富不能斷定前途。公屋仔出身的70後William Wong，憑着自身努力，20歲出頭已置業，更於39歲成功退休，如今在中港澳三地持有48個物業。當各位打工仔每日營營役役，William卻已印印腳每月收租至少20萬元，不用為前途擔憂。然而，他曾兩度經歷負資產，幸最後憑信心重新站起來。



William今年42歲，早於三年前退休，「每朝起身會嘆個早餐，之後會放狗、再食午餐，下晝出去買餸再煮飯食晚餐。」身家豐厚的他，最痛錫愛犬「基路仔」，稱要等狗狗走到「彩虹橋」(即寵物離世)，才會執行環遊世界的大計。



他並非出身於大富大貴之家，「細個嘅時候一家六口住喺慈雲山面積百呎嘅公屋，兩張碌架床，下面瞓兩個人，上面瞓一個。」生活艱苦，加上自知不喜歡讀書，因此會考過後輾轉到工業學院讀機械及製造工程，但不愛上堂，又會走堂做兼職。會考成績僅得3分的他，雖然與讀書無緣，但四年間做兼職工作共儲起10萬元。



投入職場後一年，他終有足夠「彈藥」買入西貢一間實用面積約400方呎的村屋，當時市價56萬元，並向銀行敍做七成按揭，即自資16.8萬元，並分10年還款，連同利息每月供款4,000多元。



2000年畢業後，他在朋友的介紹下於IT公司工作，由於沒有相關背景知識，因此當時月入只有9,000元，但翌年人工獲調升至14,000元。「好運嘅係，雖然我冇相關知識，但肯學肯做更遇上好上司，得到賞識，人工自然加得快！」他續道，自己除了不怕吃虧，做事也講求靈活變通，可以多角度思考如何解決問題，加上人際關係好、「識睇眉頭眼額」，故深得上司喜愛。



不過，加薪不久就遇上2003年沙士，他的村屋跌價，頓時變成負資產。「當年好心慌，而且有家人中招染上沙士，要喺屋企工作，根本唔知將來會點。」唯一安心的是，他任職的公司是本地知名的上市企業，公司未有裁員，最少可以「保住份工」。



至2006年，他在朋友介紹下，跳槽到內地IT公司工作，當時人工已經調升至兩萬元。為方便來往內地，他在2008年時買入大圍一個價值280萬元的單位，向銀行敍做九成按揭。可惜一波未平一波又起，買樓後幾個月，就遇上金融海嘯，同時再度經歷負資產，「我旁邊有個單位連車位，跌價至220萬元。」



在社會工作，他更努力幫手上資產增值，「2007年時乜都唔識，鍾意上討論區睇人分析股票。」結果，他將當時升值至90萬元的村屋，加按套現50萬元，並全數資金買入每股近6元的中國遠洋(現稱中遠海控，01919)，豈料買入後，該股股價卻急跌三成。第一次股票投資失利，除了苦笑惟有「瞇埋眼當睇唔到」！但數月後，股價又彈升至12元，於是他即時沽出，獲得100萬元的第一桶金。



「雖然經濟環境唔好，但愈差就愈係個好機會！」因此他將100萬元現金買入元朗唐樓三個單位，每個單位買入價分別由60萬至70萬元，敍做七成按揭，租金回報高達10厘。



大約一年後，唐樓單位升值一倍，他賣出單位套現，之後將資金繼續買入本地物業，高峰時期曾擁有15個單位，遍布葵涌、深水埗、大圍、西貢及元朗。



在內地打滾幾年，有幾個內地同事邀請他合資買入深圳西鄉多個單位。因此在2011年，他出資50萬元投資相關項目。本來他對內地投資沒有任何期望，但投資約一年後，內地政府收地，他分到300多萬元，於是再買入深圳福田兩個物業，最後賺100萬元離場。之後，他的內地投資之旅正式展開，自2012年起，他分別在廣州、東莞及中山等地投資。



至2015年，他發現澳門的投資機會。當地一個頂層複式單位，售價約200萬至300萬元，並且可以分上下層出租，所以他在5個月內買入六個複式物業，並分層出租，他現時有多個單位收租，每個平均收租約7,000元。



現時他手上有48個物業，有22個為已全數繳付的東莞物業，其餘單位方面，13個位於中山，1個位於珠海，4個位於香港，6個位於澳門，2個位於廣州。他把手上部分單位出租，以面積700方呎的東莞物業為例，每月收租約2,500元人民幣。



●內地掃貨揀市中心二手盤

港人在內地置業不免會有疑惑，William表示自己亦曾經中招，2015年到珠海睇樓，買入一間面積1,000方呎的清水房，售價約90萬元，但當地人流較少、難有租務需求，如果單位進行裝修，費用需約12萬元。因此物業現時丟空，看來距離升值仍有一段長時間，更可能無人接手。



另外，他認為買一手樓未必是上算，以他在中山的13個物業為例，全部都是二手樓，因為大多二手樓位於市中心地帶，交通、生活配套較佳，升值潛力會較好。



他續分享置業心得，「喺內地買樓，要留意係咪有『房產五證』，即政府部門嘅認證資格，有法律保障。」他又提醒，通常內地樓按建築期分成多個期數，有些第一期有五證，但第二及第三期就沒有，因此投資者要小心。



另一些物業設保證回報，如兩年保證年回報有五厘，但不宜盡信，因發展商有可能突然結業，轉由其他公司承包，保證金隨時見財化水；或物業定價較高，會從樓價分拆保證金給業主。由此可見，投資者在內地入市要格外留神。



●40歲前退休 年輕人點睇？



80後手機維修店東主：夢想過奢華生活

「未夠40歲退休、而且手上仲持有48個物業，真係勁！我諗，呢位主角仲要幫自己管理資產，都唔算好悠閒。想當年，自己頻頻炒股時，都有諗過賺夠就提早30歲退休，夢想揸住幾千萬現金，有兩層樓，一層自住，另一層租畀人。幻想每日瞓到自然醒，起身揸住架法拉利遊車河都幾爽！不過，暫時生活同夢境相距好遠！」



90後女生Natalie：做到65歲更有益

「我完全冇諗過幾多歲退休，依家27歲，如果40歲前就退休，當然覺得好正，但睇怕冇乜可能，因為自己26歲時先再返去讀書，最快都30歲先畢業，想像吓到時再打10年工就可以退到休？除非我中六合彩頭獎啦！但另一方面諗，人做到65歲退休都好嘅，有啲細藝，好過日日無所事事。」

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