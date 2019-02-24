【專訪】花旗劉顯達：公用股首選中燃　看好光國及華電

過去兩年累漲逾四成的中華煤氣(00003)及周一(25日)公布業績的中電控股(00002)上周五(22日)雙雙創上市新高。券商花旗認為，基金仍愛公用股，惟分別提供港人「水、電、煤」的粵海投資(00270)、中電及煤氣估值已不吸引，不宜再追。



花旗董事總經理劉顯達接受《東網》訪問時表示，現時機構投資者普遍已經預期上半年中國經濟數據表現不理想，原因之一是去年初基數高，問題是摸不清疲軟的程度，因此繼續採取相對保守的策略，選擇業務穩定且現金流會較其他板塊為佳的公用股，佔投資組合的比重會較基準指數為高。



不過，他不建議投資者追入與港人生活息息相關的中電、煤氣或粵投。儘管中電應該不會減少股息，但旗下中華電力准許回報率下降之際，其內地、澳洲及印度業務亦會倒退。煤氣雖可捕捉有內地天然氣增長的機遇，惟現價不如中資燃氣股吸引。



至於粵投，雖然其財務強勁且料會增加派息，惟現價亦已反映，新增水務項目不如東江水吸引。該公司去年收歸旗下的粵海置地(00124)擁有不錯的地段，可以提高利潤，但要是看好內地房地產，為甚麼不買內房股？



既然如此，投資者應選擇甚麼公用股贏錢？劉顯達的首選包括中國燃氣(00384)，理由是內地天然氣用量對經濟波動不太敏感，燃氣取代煤炭可減輕污染，取代石油則可降低成本，經濟下滑對盈利的影響不大。中燃除城市燃氣項目外，亦有望循農村「煤改氣」取得較高的盈利增長。他又相信，雖然當局可能在今年次季向接駁費開刀，但經地方政府及企業游說，減幅應該不過一成；若然，對盈利的影響不大。



此外，他亦看好光大國際(00257)和華電國際(01071)。光國去年供股後財政得到改善，而且去年取得不少新項目可推動今、明兩年的盈利增長，且估值較平。華電則可望受惠煤價下跌，其投資邏輯與中電不同的是，中電基本上只看股息，惟內地火電股重點在於主要受煤價影響的盈利變化。



策略上，第二季或許要避一避燃氣股，因為屆時要面對接駁費方面的不明朗因素，惟銷氣毛利應能保持穩定。5月則可留意風電股，因為今年首4個月的發電收入會受累去年的高基數效應，其後自然有轉機。

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