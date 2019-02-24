沈振盈：今年市況呈大上大落

訊匯證券行政總裁沈振盈在東方產經「另類指標」專欄表示，2月份港股延續1月份的升市，恒指重上28,500點水平，收復250天線。若從技術走勢分析，向上仍有上升空間，但幅度已是有限數。不過，若以基本因素分析，則仍未可以輕言熊市完結，反而仍然是處於熊市一期的階段。



今次的升浪，筆者認為仍然只是反彈浪，因為經濟數據才剛剛開始反映下行的迹象，企業業績表現已轉差，但股價卻並未充分反映現況，以及前景的黯淡。



暫時來說，並未見到在政策上出現重大的改變，市場所反映的，只是主觀的最樂觀預期，只要預期落空或稍有偏差，一切又要回歸現實。



若從玄學角度判斷，今年的市況是大上大落，上半年未可輕言已重納升浪。配合基本因素的角度考慮，大升後隨時會出現大跌。現時的策略，應該是走蟹貨，而不是入市追貨。



本周每日的股市走勢預測：



周一(癸巳日)：天干屬水地支屬火，水火交戰之局，反覆偏淡。



周二(甲午日)：天干屬木地支屬火，木生火之局，反覆回升。



周三(乙未日)：天干屬木地支屬土，木剋土之局，出現震盪。



周四(丙申日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，反彈之局。



周五(丁酉日)：天干屬火地支屬金，火剋金之局，平穩上落。



(作者為註冊持牌人士)

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