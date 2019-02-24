【專訪】金貿場張德熙：黃金迎十年牛市　將推新品吸客

國際金價自去年底以來持續升勢，金銀業貿易場理事長張德熙認為，今年開始進入黃金十年牛市的時期。同時該所即將推出低投資門檻的數碼黃金產品吸新「客源」，料新平台年內交易量將高達10公噸黃金。



受到避險情緒帶動，國際金價今個月以來企穩每安士1,300美元的水平，不足半年升逾一成。由去年第四季轉為看好金價走勢的張德熙接受東網訪問時解釋，除預期今年美國加息步伐減慢、中美貿易摩擦等宏觀因素外，更重要的是，「以我幾十年在金融界的經驗，資金會輪流進入不同投資領域，當資本市場已經歷了七至八年暢旺後，下輪將會到貴金屬」，相信貴金屬市場今年會進入反彈周期，是「黃金十年牛市」的開始。



他補充，上周金價曾見1,340美元的水平，已接近其早前估計的短期目標1,350美元，因此有信心年內金價有望升至1,500美元。



上一代有「出糧買金」作為儲蓄的習慣，面對「儲金」文化逐步失傳，張德熙坦言主因現時實金投資動輒過萬元、儲存不便上令人卻步，亦認為擁有過百年歷史的金銀業貿易場須與時並進。因此貿易場將於3月推出以區塊鏈技術作登記的實物黃金投資產品Goldzip，將會提供一個低入場費、24小時可交易的平台。該產品是與國際金價掛鈎，每手黃金交易單位細化至1克，以上周五(22日)國際金價計算，入場費僅約320元。



他說，「只要會用手機平台做投資的人都是我們的目標客群，區域鏈技術更是可做到全球性，保守估計今年平台登記會員最少達10萬個」。數碼黃金的買賣平台適用於人民幣、港元及美元報價的公斤條產品，亦支持一兌一實物黃金，投資者能隨時到金銀貿易場提取黃金，惟目前提取點僅限香港，不排除未來與其他國家或地方市場合作進行源地調換，投資者或可當地提貨，以節省運輸費用。



雖說新平台是面向全球投資者，惟內地市場無疑是重要市場。張德熙補充，前海倉庫已選定地方，現時正在設計中，並將設3萬呎倉庫，屆時內地客戶可在深圳提貨，相信若前海倉庫開始使用，更可解決運輸及保險等問題，交易量有望大幅增長。該倉庫總投資約1億元，預期2021年第四季落成啟用。

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