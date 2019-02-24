科技商機：「非洲手機王」傳音　跨界推互聯網電視

內媒報道，在非洲一年售出逾1.2億部手機，故有「非洲手機王」之稱的深圳傳音控股，擬在非洲推出互聯網電視，品牌名稱Infinix。據悉，傳音手機發展已遇到樽頸位，所以想拓展新業務，想法是做一個「非洲的小米」，兼顧手機與智能家電業務。



報道續稱，傳音於去年底已在物色人選，組建彩電業務團隊。現終覓得原樂視致新行政總裁張志偉打理電視業務。由於傳音在非洲已有電商網站，本身在一五年時亦已開拓傳統電視及家電品牌Syinix，開拓互聯網電視只是新增一個品類。



根據市場調研機構群智諮詢數據顯示，全球智能手機市場增長放緩，今年甚至會出現負增長。因此，有理由相信傳音期望將業務多元化，而率先在非洲進軍互聯網電視市場，皆因其擁有完善的手機銷售渠道。



第一手機界研究院院長孫燕飚認為，傳音在非洲首先有銷售渠道優勢。傳音與迪信通合作，在非洲發展手機專賣連鎖店。在這個渠道裏，除了賣傳音的品牌，還賣別的品牌；而且，在手機之外，還賣智能揚聲器、耳機、LED照明等產品。今後，同時銷售互聯網電視，也並不是沒有可能。



其次，傳音在非洲還通過手機軟件，發展即時通信功能，這些軟件和功能也可以延伸到互聯網電視上。第三，傳音在非洲已建立售後服務品牌和體系，今後可以對互聯網電視的售後提供支持。



雖然近年中國的彩電市場疲軟，但是非洲、亞太、拉美等海外新興國家市場，未來幾年彩電銷量仍將有增長。中東和非洲一七年的彩電銷量達1,100萬台，去年增長到1,200萬台，今年將進一步增長到1,300萬台，其中非洲市場一年的彩電銷量約500至600萬台。



報道又稱，由於非洲互聯網網絡並不完善，估計傳音將會在較發達的國家如南非先行推售互聯網電視。資料顯示，南非一年的彩電銷量約100多萬台，與中國一年近5,000萬台的彩電銷量相比，規模相去甚遠，但也代表市場空間很大。



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