小米發布首款5G手機　料5月上市

小米集團(01810)發布旗下首款5G手機，該機款名為MIX3 5G，在一年一度世界移動通信大會(MWC 2019)正式亮相，售價599歐元(約5330港元)。據悉，其他國產手機品牌如華為及中興預也會在MWC上發布首款5G手機。



報道指，小米通過Orange Spain提供的5G網絡，進行了視像通話。MIX3 5G將於今年五月推出，備有Onyx Black及Sapphire Blue兩款顏色選擇。



小米集團國際業務負責人、高級副總裁王翔表示，國際化已經成為小米營收增長的重要引擎，預計國際市場的收入很快會超過中國。

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