樓價UPDATES：持貨逾30年業主　沽美孚新邨套現

荔枝角美孚新邨周六、日連錄2宗成交，有持貨逾30年的長情業主出貨套現。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●北角嘉威大廈B座中層1室，以兩房間隔，望開揚景，實用面積約269方呎。單位以約1.2萬元放租1個月，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減價1,000元，以1.1萬元租出，實用呎租約41元。



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九龍區



●美孚新邨8期百老滙街126號高層C室，實用面積670方呎，以兩房間隔，成交價870萬元，實用呎價12,985元。原業主早於1985年以38萬元購入，期內升值近22倍。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊美湖居1座低層C室三房戶，實用面積544方呎，外望街景，放盤3天即獲承接，成交價528萬元，實用呎價9,706元。新買家為上車人士，於農曆新年前一直留意該屋苑三房戶放盤，近日見上述業主願減價，故決定入市。



●屯門公屋山景邨5座中層1室，實用面積381方呎，有外區白居二買家見單位業主累積減價17萬元，便決定以「一筆過」153萬元於未補價第二市場購入，實用呎價為4,016元屬市價。



●馬鞍山迎海‧星灣御17座中層E室，實用面積約496方呎，採兩房連儲物房間隔。單位開價約895萬元放盤近1年，早前獲夫婦客洽購，終以793.8萬元成交，實用呎價約16,004元。

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