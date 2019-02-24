港交所新規劃3大預告　拓科技保競爭

香港交易所(00388)將於本周四（2月28日）公布2019至2021年的最新三年戰略規劃，市場預期三大戰略重點將包括科技發展、國際化、以及深化內地連通。



該所上周已率先公布，將收購深圳金融科技服務公司融匯通金的控股權，以及首次成立國際諮詢委員會，並邀得多名猛人坐鎮。



市場相信該所希望透過創新及科技，以帶動該所增長。融匯通金客戶包括主要內地券商，市場認為港交所是想加強內地客戶業務、提升對內地機構投資者的服務、甚至是想與內地交易所有進一步合作或聯繫。



港交所行政總裁李小加早前已透露，需確保該所在科技發展中保持競爭力，將密切留意有利於業務可持續增長的創新項目，及投資於技術創新機遇。



此外，市場亦預計港交所新戰略規劃重點會大打「國際牌」，清楚定位香港作為代表國際的角色，國際投資者、資金等會通過香港作為進入內地市場的渠道。因此預期該所將聚焦國際化，增加與國際間更多聯繫、以及引進更多國際公司來港上市等。



據了解，港交所近年銳意提升該所在國際間的地位，去年已加入世界經濟論壇成為戰略合作夥伴，今次成立國際諮詢委員會，其中一個目的就是讓其他國家更認識香港金融市場平台。



市場續認為，透過香港定位為代表國際的角色，可讓香港有條件繼續與內地商討更多開放及合作，爭取增加兩地聯通的產品。



深港通、債券通已成功在港交所上一份戰略計劃實現，預期該所會續爭取互聯互通擴至ETF（交易所買賣基金）、新股、及商品等。



有投行界人士指出，內地推科創板，對港構成一定競爭，雖然港交所希望引進更多國際公司來港上市，惟並不容易，因為現時本港新股市場估值不佳，更重要的是暫未有「新股通」，較難吸引國際公司來港上市。



另外，港交所將於周三（27日）公布去年全年業績，綜合券商預測，盈利介乎91.8億元至96.6億元，按年增長24至30%。去年港股日均成交為1,074億元，創歷史新高，按年上升22%。期貨及期權日均成交量為120萬張，按年上升38%。新股集資額為2,865億元，按年上升1.23倍。

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