【深度解構】巴郡續回購　股神未言退力谷5業務

股神巴菲特的投資旗艦巴郡上周發表年報，他在致股東公開信中就其最終接班人選繼續「賣關子」，但表明未來會更積極回購股份。他並把巴郡精簡劃分為重點經營「五棵大樹」業務，指公司價值得以最大提高，在於把「五棵大樹」集合整體盤算，強調要看整個樹林，而非單一棵樹。



巴菲特過去一直抗拒回購股份，但巴郡董事局去年放寬回購限制，而年報顯示，公司去年下半年合共斥資13億美元回購A股及B股。巴菲特指出，若股份回購價低於他心目中的巴郡內在價值，股東仍會受益，又預期未來數年將進行大規模回購行動。



巴郡就回購股份開綠燈，或與資金缺乏出路有關。截至去年底，巴郡手頭現金增至1,120億美元，連續六季高於1,000億美元。雖然巴菲特稱會繼續物色大型收購項目，但同時認為現時具有長遠前景企業的收購價太高，預計今年投資股票的金額將多於收購業務。



88歲的巴菲特稱十分滿意自己現時擔任巴郡行政總裁的工作，未有暗示即將退下火線，但他讚揚兩位副主席賈殷和埃布爾的表現，並指去年才擢升有點太遲。他又稱現時巴郡業務管理遠比他過去「單打獨鬥」好得多。



巴菲特今年致股東公開信篇幅只有十三頁，較往年為短，大部分集中於巴郡的業務和發展。巴菲特逾半世前收購經營陷入困境的紡織企業巴郡，之後轉型成為綜合企業，業務由保險到鐵路，以至不同零售和製造業務。巴菲特強調維持公司一體化可享有最大價值，其好處包括容易投放大量資本、取得低成本融資、獲取稅務效益，以及減低一些風險和成本。



業績方面，受投資組合價值變動影響，以及意外地為卡夫亨氏的投資減值，巴郡去年第四季勁蝕254億美元。不過，巴郡上季經營溢利由前年同期的33億美元跳升至57億美元，主要是鐵路、能源及其他業務的貢獻增加。



巴郡上季投資組合錄得276億美元未變現虧損，巴菲特透露，第四季股市波動導致投資組合有數日的價值變動超過40億美元。



以全年計，巴郡純利由2017年的449.4億美元，萎縮九成至僅40億美元，部分原因是前年受華府稅改政策影響，而去年經營溢利則升至248億美元紀錄新高。至於巴郡去年每股帳面值微升0.4%，跑贏標指連股息的4.4%負回報，惟巴菲持表示該表現指標目前已不合時而。巴郡股東周年大會將於五月四日召開。



券商Edward Jones分析員Jim Shanahan認為，巴郡上季最令人失望是沒有趁冧市大規模回購股份或作出重大股票投資。

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