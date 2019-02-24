合和實業私有化3月下旬表決

去年12月初由大股東胡應湘家族提出私有化的合和實業（00054）公布，定於3月21日早上舉行法院會議和股東特別大會，為私有化進行表決。倘若獲得通過，合和股份最後買賣日期為4月17日，將於5月3日起從聯交所撤銷上市地位。



根據該公司的私有化通函，要約人胡應湘家族有意在私有化成功後，讓公司繼續維持現有業務，惟可能會考慮重新配置或出售公司若干固定資產。



公司委託的獨立財務顧問中國海通企業融資表示，公司股份流通量長期低落，僅為發行量的0.08%，對價格造成不利影響。私有化計劃為股東提供了高於市價變現的機會。



而根據戴德梁行的物業估值報告，截至去年11月30日止，該公司的主要物業灣仔合和中心的估值為162.75億元，九龍灣展貿中心估值為121.43億元。



私有化價格為每股38.8元，涉及總金額212.56億元，公司股價上周五收報36.3元。

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