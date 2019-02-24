【名家筆陣】吳小平：靠風水建議去投資？

資深金融人士吳小平在東方產經「名家筆陣」專欄表示，作為金融從業員應較理性，我們從來以報表、模型、精算為先，和神鬼之事不沾邊。惟投行內有一家個性特殊的中信里昂證券，身在香港，每年發表風水報告，協助篤信風水之交易客戶，做宏觀、證券趨勢的判斷。



每次中信里昂發表風水論點，還真會有個別客戶朋友會問老吳：「里昂風水看空明年，你怎麼看啊？」真是哭笑不得。證券行業真不容易，熊長牛短，要博出位，真是甚麼招數都有。



我和里昂的相關同行交流過，人家表示，股票之事，估值哪有標準？好壞哪有一定？市場全看周期、人氣。趕上牛市，全是美女，趕上熊市，個個無鹽。港股市場太理性，估值低迷，我們寫風水，純粹是娛樂啦。



所謂風水，傳最早出於西漢劉牧之《精言》，言「龍從風，魚從水，龍魚遨遊天地，風水清雅無邊。」也有人認為，這個詞出於晉朝之《葬經》。從那時起，風水一詞正式進入中國社會，又稱堪輿之術。



堪輿學問，主要是查重要地勢，定人生格局。譬如，買甚麼房子能升值？屋內如何布置能擋不利？大樓如何設計能興生意？最近穿甚麼衣服能破小人？秘書屬甚麼能利升遷？



這些問題看似比較唯心主義，陷入鬼神之說。但是，如果真落實到實踐，仔細聽風水從業者的解釋，你會發現，其實不同派別、不同傳承的風水理論，還是相當複雜而自洽的。



香港人對風水非常熱衷，大宅的裝修擺設，幾乎都會問風水；「丁蟹效應」至今在港股還有影響；中銀、長江和滙豐三大樓相愛相殺，世代流傳。這種地域性的風水熱衷，讓內地人甚為不解。畢竟內地人從小接受唯物主義教育多，不信怪力亂神。



不過，內地的企業家也漸漸開始接受風水。我的一位朋友，長期從事創業，不斷進入和退出不同生意，有勝有敗。我親眼見他，無論是擇時談判，還是簽署合約，或者申請牌照、乘坐飛機，甚至是取姓定名、祭祀祖先，他均會恭恭敬敬商請風水大師的建議。風水大師也會畫出大量堪輿之圖，格局之字，來協助金主做出最後的判斷。



那麼，這些判斷和生意成敗有關係嗎？每次問起此事，這位朋友總是點頭肯定。



我曾兩次受邀在深圳某俱樂部之密室中參聽這位風水大師的講經論道，大師說話絕不含糊，鐵畫銀鈎，鏗鏘有力。我一邊聽，一邊確實有點心驚肉跳：對於很多只是首次見面的人和事，大師就能如此不留後路的判局、定盤，果然能察千里之外，定九幽之間？



聽到這裏，你一定會問：這位大師所言之事，所定之局，是否對這位金主產生了重要影響？這位金主，早已銷聲匿迹了。神鬼之事，早已超越人力，哪裏說得清楚！

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