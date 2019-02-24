香港會計師公會：香港是時候檢討稅收制度

香港會計師公會在東方產經「名家筆陣」專欄中表示，一直以來，低稅率、簡單稅制是香港的優勢。惟為了推動不同行業的發展，採用不同稅務優惠，令近年稅收制度變得相對複雜。對外，許多海外政府都降低企業稅率，轉為倚重間接稅，並逐步簡化稅收制度，香港有需要與國際稅務發展、新商業模式接軌。對內，本港基建和經濟發展、人口老化及醫療成本等為公共財政帶來不少壓力。



為維持有效稅制，鞏固香港長遠競爭優勢，公會再次建議政府全面檢討現行稅制，檢視整體稅率及各種稅務優惠是否行之有效，並應就擴大和穩定稅基方案進行詳細研究。

公會亦建議向稅務局分配更多資源，應對國際稅務發展的挑戰，擴大稅務政策組的職能，探討基礎稅務事宜，以政策支持本港長遠發展。



未來環境複雜多變，為紓緩市民經濟壓力，公會冀政府推行更多惠民措施。住屋負擔對普遍市民仍很沉重，公會建議政府就納稅人的主要居所提供租金支出扣除額，每年最高10萬元。隨政府推動大灣區城市融合，人口流動日益頻繁，政府應進行可行性研究，為在港工作但定居於大灣區其他城市的納稅人，設上述租金扣除額或居所貸款利息扣除安排。



至於商業措施，公會提議引入集團稅務虧損抵免及容許稅務虧損抵扣往年應課稅收入的安排，以及檢討在外地使用的工業裝置及機械的折舊扣稅額限制，回應商界訴求。



另外，政府為研發活動提供額外稅務扣減，有助推動更多研發活動。公會建議將相關扣減，擴大至外判予集團公司及第三方的研發活動。此外，由於初創企業營運初年可能因虧損而未能受惠其中，公會建議政府可參考海外做法，考慮透過向初創公司給予稅收抵退來支持研發。



近年全球各地的稅務徵管愈趨電子化，有些政府已規定納稅人於網上作稅務申報，但香港至今仍未全面實行電子報稅。公會提議加快發展稅務電子申報平台，定下明確時間表，以提升稅收徵管效率，完善商業配套。



雖然政府及本港監管機構對加密數碼貨幣活動(包括首次代幣發行)的監管方向未定調，公會認為政府有必要釐清這類活動收入的稅務處理。



有關預算案建議全文，請瀏覽香港會計師公會網頁。

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