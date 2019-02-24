財經評論：經濟數據打倒褪　貿易戰火焗降溫

中美貿易會談進入最後階段，各種迹象顯示有望在3月1日期限前達成框架協議。近日，不但中國公布的經濟數據乏善足陳，連美國亦同樣顯露疲態，多項重要指標均現倒退，加上愈逼近明年總統大選日子，特朗普面臨的壓力也愈大，難有本錢與中國長久打貿易戰。



中美新一輪經貿談判延長兩天至美國時間周日(2月24日)。雖然雙方在強迫技術轉移等結構性改革問題仍有重大分歧，但中國在今輪談判於貨幣及購買美國貨問題上有所讓步，特朗普更透露下月或與中國國家主席習近平會面，反映中美會談進展順利，可望在會談後簽訂備忘錄。



近日特朗普一改咄咄逼人的招牌作風，似乎意識到貿易會談耗費心力，故希望能速戰速決，盡早落實框架協議，轉移精力於國內政治問題。另方面，為期兩周的中國全國人大會議將於三月初召開，期間中方談判官員能做的決定有限，倘若美國無法在人大開幕前，與中國在貿易議題上取得實質性突破，恐怕要等到4月才能繼續磋商。當然，特朗普也深知貿易戰拖得愈長，對經濟損害也愈大，更不利於自己競選連任。



誠然，中國經濟放緩令美國在貿易談判中佔據上風， 但美國多個主要經濟數據疲弱，凸顯經濟風險增加，迫使聯儲局幣策轉鴿，而華府更要為貿易戰降溫。費城聯邦儲備銀行上周四公布，2月製造業活動指數從1月的17，大幅降至負4.1，為2016年5月以來首次出現負值。由於有關數據被視為是美國ISM製造業採購經理指數的領先指標，目前數據「負數」，反映美國整體製造業開始轉衰，經濟陷入衰退的機會相應驟增。



令人憂慮的是，儘管美國白宮推出了1.5萬億美元減稅計劃，但自去年第2季以來，企業在設備上的支出一直放緩。今年1月有調查顯示，減稅並未促使企業增加招聘或投資計劃。尤有甚者，耐用品訂單自去年5月以來明顯轉弱，反映出企業亦早已提高警覺。與此同時，美國樓市再傳利淡消息，1月份房屋銷售下降1.2%，創3年以來新低，表面上與美國政府局部關門有關，但這種下降趨勢自去年3月以來一直沒有改變，市場需求已明顯大減。



其實，特朗普本身受到通俄門及美墨邊境圍牆等問題困擾，加上美國經濟正面臨多方面挑戰，未來難以承受貿易戰所帶來的衝擊，倘若能及時與中國達成協議，特朗普至少能贏得部分選民的信任，有助爭取明年大選連任。

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