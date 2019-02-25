黃國英：用三個主力板塊迎戰

豐盛金融資產管理董事黃國英在東方產經「對沖國度」專欄表示，去年底自己並非特別睇好，今次升浪好彩跟得上步速，要多得炒股不炒市的堅持。一直保持一個核心組合，低潮期間也只是根據最新睇法調整陣容，換入的本地地產股及美國雲計算股一早突圍，開始走出谷底之後愈打愈順。



多了籌碼之後，就有智慧不如趁勢，一路追市，沒有扮勁胡亂轉身積極做淡，期間偶爾輸末日Put，無傷大雅，對沖始終會有些成本。



近期仍然有進帳，但以相對表現而言，和升浪中前期相比大有不如。依然沒有銀行、資源及工業製造等，偏偏這些板塊開始追落後抽得勁，反而一直重倉的領先板塊就在回氣。這種狀況最容易偏離原則，即使今年還是領先指數表現，優勢正在逐步縮減，是有心理壓力，兼且有本在手會傾向冒險。



今次立定主意，堅持以高息、科技及品牌三大主力迎戰，再靠短炒爭取回報，而不會過度分散。部分原因，當然是不想重蹈覆轍，萬一市況逆轉，這些弱勢板塊多數會升得慢而跌得快，中小型股的話，更加有可能成交大減，屆時未必有逃生門。



不過，最重要是投資要配合睇法，踏入5G年代代表商業世界將會又一次大執位，平凡生意就算不是去到極端會被淘汰，在發展潛力大有距離之下，對投資者吸引力亦十分有限。這些股票目前不外由超平重回合理價，正常化過程純粹一次過，失去先機便無謂去博。記住不要去得太盡，有些機會的確不是屬於我們的。



豐盛金融資產管理董事 黃國英(作者為註冊持牌人士)



(本欄每周逢一、三、五刊出)

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