恒基粉嶺項目呎價望冠同區

粉嶺高爾夫球場位於粉錦公路以東的部分用地，將被收回建屋，在區內有發展的恒基地產(00012)認為，由於旗下高爾夫‧御苑緊貼球場另一邊興建，位置上存在距離，故不會造成太大影響。該盤料第三季入伙時啟動現樓推售攻勢，洋房呎價可望挑戰區內新高。



恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝接受訪問時表示，上述新盤至今已售出近300伙，平均呎價約1.73萬元，年內取得入伙紙後將開放現樓。目前尚餘的200多伙主要為大單位，實用面積900多至約1,300方呎。至於從未推售的25座洋房，實用面積介乎2,601至3,063方呎，花園面積由970至2,092方呎，部分設有私家泳池。



資料顯示，該盤推售以來錄得不少高價成交，如1座頂層連天台特色戶，實用面積1,803方呎，以4,880萬元售出，呎價逾2.7萬元，料創北區分層戶最高紀錄。



對於今年樓市走勢，韓氏認為，隨着中美貿易問題及息口走勢等不明朗因素逐漸消除，上半年市況會較為平穩，下半年更可望重拾升軌，樓價料有機會上升5%。預計中小型細單位仍然吃香，始終市場具剛性需求。



至於推盤部署方面，他透露，公司去年售樓金額高達約300億元，料屬一手條例實施以來新高，當中其主管的營業（二）部佔約200億元。部門今年計劃開售4至5個全新樓盤，涉及共約1,200伙，連同500多伙貨尾量，全年可推售單位多達約1,800伙。



配合市場上車需求，年內部署推售新盤均主打細單位，全數料下半年登場。當中旺角利奧坊第三期設有近500伙，間隔由開放式至三房不等。而去年開售的項目二期利奧坊‧凱岸，累售416伙，平均呎價約2.55萬元。至於西營盤藝里坊第二期亦料在年內推出，提供約250伙，單位戶型由開放式至兩房，項目一期則已售出約50伙，平均呎價逾3萬元。



今年內亦可望推出西半山羅便臣道62C號項目，位處傳統豪宅地段，但因地盤較細，只興建約90伙，提供開放式至兩房戶中小型單位，主打一房。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/