陳汝銘：中國聯塑業務前景樂觀

西證證券經紀助理副總裁陳汝銘在東方產經「專家點評」專欄表示，中國聯塑(02128)是內地塑膠管道的生產商，產品被廣泛應用於家居裝修、民用建築、市政給水、排水、燃氣、消防、環境保護及農業等領域。集團於國內16個省市擁有22個先進生產基地。



截至去年6月底止半年業績，業團營業額為104.48億元人民幣(下同)，按年增長16%，純利10.41億元，升7.2%，並在上市以來首次派中期息，每股0.1港元。



隨着內地政府持續推動市政工程及基礎建設，以改善民生及促進經濟健康發展，塑膠管道及管件的需求保持穩定增長。塑膠管道系統業務是聯塑主營業務，該分部收入按年增17%至94億元，佔集團總收入90%。



期內設計產能由2017年的240萬噸擴至253萬噸，產能利用率為82.9%，以應對市場需求增加。集團致力推動生產自動化和智能化，在管道產品生產中實現全面機械化，以提高整體產能、質量和效益，為集團業務的持續發展提供增長動力。建議可於4.4港元附近買入，目標4.9港元，穿4.2港元則止蝕。



西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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