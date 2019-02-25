友邦謝仕榮：料業界將轉型至退休產品

友邦保險(01299)即將拆卸並重建灣仔總部友邦大廈，其獨立非執行主席謝仕榮接受訪問時指，公司絕對不會出售辦公室物業，以配合本地業務發展；隨社會人口老化問題開始湧現，相信保險業將陸續由壽險轉型至退休養老產品。



現年80歲的謝仕榮入行保險業接逾50年，他認為整個業界及市場需求都不斷轉型，當年亞洲經濟起飛將壽險推至高峰，如今醫學昌明令人均壽命延長，意味退休養老產品逐漸成市場焦點，形容香港及亞洲的保險業一定會「生生不息」。



位於灣仔司徒拔道1號的友邦大廈正式完成50年歷史任務，友邦並將於今年4月前陸續將辦公室遷移至合和中心，以便盡快展開重建灣仔總部工程。惟該處稍偏離市中心，與地鐵站約有15分鐘路程，員工上下班略為不便，何不乾脆賣地另覓新址?



他解釋，公司傳統文化並不提倡出售已有辦公室物業，日後亦只會按業務需要建新大樓，集團於世界各地的總部同樣如此，否則難以鞏固一間大企業於本地市場的地位。



友邦大廈當年為灣仔具地標性的建築，於1969年正式入伙。他憶述，當年友邦是首批創先河提出辦公室「東移」的企業，以解決中環租金過於高昂的問題，隨後陸續拓展至銅鑼灣及鰂魚涌等地。



該廈白色框架混凝土外牆當年常被外人戲稱「棺材」，恰巧大廈旁正是天主教墓場，但他笑言有「材」便有「財」，可謂「另類風水陣」。他又透露，當大廈拆卸後便會盡快展開重建工程，新大樓設計圖已入紙政府，並以綠化及高科技主題為主。

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