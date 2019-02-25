劉嘉晉：英國脫歐　挑戰中存機遇

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，英國是世界第6大經濟體，法律及稅務制度完善，同時倫敦是世界及歐洲的金融中心。雖然英國脫歐一事一直困擾着英國市場，但預測至今年底，英國經濟將在從目前的疲軟狀態中穩步回暖，並在接下來4年內進一步轉強。



今年英國國內生產總值(GDP)增長預期將達到1.5%，而2020年將可達到2%，2021年達到2.2%。另外，英國平均收入增長將在連續多年的受壓後，今年將回到大約每年4%的正常水平。得到改善的就業率和薪資前景對於市場的復甦，都非常重要。



英國經濟表現和消費者信心將於下半年和2020年得到明顯改善。從2021年起，更強的確定性將使英國經濟、企業與消費者信心全面復甦。如看好未來英國市場及經濟，可直接投資相關在當地資產比較重的上市公司。



長江基建(01038)業務早已遍布海外，在英國從事供水、配氣、配電及交通基建通等業務。有報道指，集團擬競投英國電網公司Electricity North West(ENW)，預計交易價格為20億英鎊。如收購成功，長建聯同系內公司將佔據英國電力版圖近半壁江山。此次電力公司收購，主要也是因為其作為稀缺的低風險基建資產，客戶穩定，營運良好，且能產生安全並持久的穩定收入。



另外，管理層也考慮將長建旗下英國資產未來在倫敦公開上市。長建盈利穩定能力加上成本控制得宜，可現價吸納，中線目標75元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

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