東方日報B1：新盤今月成交縮75%　下月8盤2400伙搶客

受農曆新年傳統淡季影響，本月全港新盤暫僅錄得逾470伙成交，按月急跌約75%。不過，多達8個新盤料於下月蜂擁出籠，共涉及逾2,400伙，勢必帶動單月交投量大幅反彈。



樓市經歷數月調整後，上月新盤交投顯著轉旺，錄近2,000伙成交。但2月初新春長假展開，上半個月佳節氣氛濃厚，大部分發展商只集中銷售貨尾，全月只有長沙灣AVA 228一個全新盤開售。該盤上周五首度發售，日前加推30伙價單，以折實價計，平均呎價19,881元，售價約283.18萬元起。是次部分單位亦已加價，如3樓A室折實售價370.04萬元，較之前推出的5樓A室約358.42萬元，高約3.2%。而過去兩天市場共錄逾65宗新盤成交。



總結月內各大發展商售樓成績，以恒基地產(00012)較標青，單月共沽逾80伙，當中元朗尚悅‧嶺暫已速沽逾70伙，成為月內銷量最多項目，當中更不乏呎價逾1.7萬元成交。至於信和置業(00083)的大埔逸瓏灣8，期內亦已售出30多伙。



市場人士指出，由於今年整體新盤供應量充裕，發展商為了追回失地，下月將會全速加快推盤，預料推出項目的地區分布及種類，將會相當廣泛及多元化。上車新盤方面，估計以恒地旗下紅磡啟岸最先搶閘登場，該盤提供551伙，全屬開放式至兩房戶，主攻上車及投資客源，料日內公布開價。



至於新世界發展(00017)的馬頭角瑧尚，亦針對上車客源，該盤設有294伙，早前已獲批預售樓花同意書，估計下月推售。而香港興業國際(00480)位處愉景灣的意堤，提供196伙，早前已透露希望三月開盤。



要數下月部署推售的最大型項目，為新鴻基地產(00016)的西南九龍匯璽第三期，提供1,172伙。該盤第一期早前已經交樓入伙，二手租賃交投活躍，料新一期推售將會吸引投資者注意。



而超級豪宅市場亦將起哄。初步統計，3月份有多個港島同類新盤推售，料將掀起新一輪大額新盤搶購潮。同屬新地發展的東半山司徒拔道18號項目第一期，設有53伙，市場預期售價將參考山頂Mount Nicholson等分層戶做價，有機會挑戰區內新指標。至於鄰近尚家生活地產位於渣甸山的皇第，只有16伙，實用面積約2,800至7,000方呎，發展商早已表明售價將挑戰全港分層戶新高。



港島西有兩個豪宅物業部署開售。長實集團(01113)的西半山波老道項目第一期，提供115伙，早前預告於3月推售，入場費料逾1億元。而華懋集團的薄扶林碧荔道項目，只提供21伙，下月料公布最新消息。



業內人士估計，受新一輪大規模開盤潮爆發帶動，下月一手住宅成交量勢必急升，全月可望錄得逾2,000伙交投，按月激增逾3倍。



此外，一月有買家斥逾2.47億元以一約多伙方式，向信置購入觀塘凱滙第二期20伙。據土地註冊處資料，該批單位由新民置業有限公司購入。據悉，上述買家為中聯辦旗下有關公司。根據《印花稅條例》，中央人民政府、政府及公職人員法團包括財政司司長等，均獲豁免印花稅。估計是次獲豁免稅款共逾7,400萬元。該批單位分布在第3座及第5座，實用面積522至722方呎，合共11,762方呎，平均呎價21,045元。

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