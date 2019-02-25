古勝：5G概念股逢低吸納

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，中美新一輪貿易談判延長多兩日，中國除咗加碼購買大豆外，未見就主要議題有利好消息公布。不過，市場普遍預期磋商進展良好，而三地股市近期氣氛回暖不少，反映市場睇法相當正面。



先睇美股，在投資者情緒趨向樂觀下，上升動力持續，道指上周五再升0.7%報26,031點，為去年11月以來首次重上兩萬六關口，標指及納指則分別升0.6%及0.9%。至於中港股市，不單只指數繼續攀升，而且成交都多番唔少，港股連續幾日成交過千億元，滬深兩市成交更是連續3日增加，並較年初時增逾倍。



從恒指日線圖觀察，上周五10天線28,368點已確認上破250天線28,298點，為2016年7月以來首次出現「黃金交叉」，走勢利好，加上成交增加配合升勢，難怪見資金買貨意欲咁強。要留意，從近期市況可見，雖然看好後市之投資者增加，但亦只願意追捧強勢板塊或行業龍頭股，而鮮有買入弱勢股或二、三線股份，暗示市場氣氛雖然好轉，但入市依舊步步為營，唔會亂咁買貨。



最明顯例子，就係古勝近月不時推介的5G概念股、中資金融股等。當中的5G相關股縱使有部分要回氣，好似中國鐵塔(00788)上周五抖氣時，就見隻中興通訊(00763)走位補上，揭示資金維持在強勢板塊內尋寶的意向。



在下相信資金暫時只係換一換貨，不排除鐵塔轉過頭又接力炒上。故此，這類股份每逢整固期，反而為中線投資者提供吸納機會，大家不妨睇位跟進。



受惠於市場熱炒中美貿易戰有轉機、人民幣匯價改善以及股市人氣升溫等，中資券商股續受追捧，其中HTSC(華泰證券)(06886)、廣發証券(01776)、中信證券(06030)及海通證券(06837)上周五更包辦國指成分股升幅榜頭4位，咪話冇啟示。策略上，都係如早前一樣，揀隻心水券商股逢低吸納睇中線，跌穿20天線或升軌支持作止蝕/止賺。



至於其他基本面較差的板塊，最好當佢透明。好似教育股咁，有部分自年初跟隨大市回升，明顯只係食住個勢。上周新高教(02001)被沽空機構狙擊，其他教育股或多或少也受影響，加上國策方向仍主導行業發展，既然教育股個勢隨時被打斷，所以唔建議追入。



此外，近期見個別物業管理股炒上，好似獲主要股東增持的彩生活(01778)升7.9%；受盈喜帶動的雅生活服務(03319)上周五則升7.1%。惟要留意，板塊氣氛仍屬一般，亦未見行業有重大利好消息，都係無謂咁多心，集中炒作強勢板塊便可。

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