華為摺疊屏機Mate X六月開售　兩萬人仔貴過三星！

內媒報道，華為消費者BG行政總裁余承東於下周一揭幕的西班牙巴塞隆拿世界流動通訊大會（MWC）前夕，搶先發布新款的摺疊屏幕手機Mate X。



據介紹，Mate X標榜是「全球最快、最薄、叉電最快的摺疊屏5G手機」，8GB+512GB版本售價為2,299歐元（約20,464港元），較上周剛公布的三星Galaxy Fold摺疊屏手機1,980美元（約15,444港元）貴逾5,000港元，預料於今年6月發售。



華為Mate X的兩面屏幕並不對稱，一面是一塊6.6吋、2480 X 1148的19.5:9屏幕，一面是25:9的2480X892解像度屏幕，打開後整個屏幕為8吋。



余承東指出，Mate X 5G搭載華為首款7nm 5G晶片，4組5G天線設計，下載速度高達4.6Gbps，下載1GB電影僅需3秒。機內配備兩個電池4,500mAh，55W快叉號稱全球叉電最快，快過iPhone Xs Max 6倍，30分鐘就可以叉足85%電量。



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