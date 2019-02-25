鑫濤：美股恐再現極端走勢

資深市場人士鑫濤在東方產經「專家點評」專欄表示，去年12月，標指期貨在觸及2,814點高位後便開始掉頭暴挫，而且跌勢可用一發不可收拾來形容。此恐怖跌浪，去到聖誕假後復市當觸及2,317點低位後才正式結束。在這不足一個月時間，以高位計標指期貨曾暴跌近18%。



然而，正當不少投資者相信標指期貨在踏入今年首月，略作反彈後便會重拾跌勢，但誰會想到此反彈浪竟然可以長達9周！截至上周結束時竟然仍然保持良好的反彈勢頭？



不少在反彈過程中不斷建立淡倉的投機者，若未能果斷止蝕的話，肯定已損失不菲。這種由一個極端走往另一個極端的異常走勢，正正反映目前市場情緒受中美貿易戰及美國息口未來去向而變得起伏不定。



在筆者眼中，面對這種異常市況，可做的事情便是順着已形成的勢頭建立倉位，切忌逆市，而每筆交易的損失應以用作投機帳戶的資金總額的最多的2%作止蝕。例如資金只有兩萬美元，每筆用作投機的交易的損失，最多是200美元。



當然，那些欠缺良好投機炒作心理質素的投機者，筆者可肯定他們最終會是甚難果斷去止蝕，所以對他們而言，最好的策略還是離場不炒。



上周五標指期貨最高曾見2,798點，與去年12月的2,814點高位相差不足1%，按照目前市場氣氛，相信本周有力進一步挑戰去年12月高位。宜留意屆時會否出現假突破，若出現此情況，即在破位當日卻未能延續升勢，反而更以低位收市，屆時才可入市建立淡倉。



美股近期雖然已大幅反彈近兩成，但有分析指，最近10周透過ETF淨流出美國股市的資金達到168億美元，反映美股是次的升市欠缺資金配合，投資者對美股後市的態度其實非常審慎。換言之，即目前美股的升勢其實只是乾升而已，難以持久，稍後一旦掉頭下挫，提防美股的走勢將再次由一個極端走往另一個極端。

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