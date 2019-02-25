陳政深：ASM太平洋食正科技熱潮

艾德證券期貨聯席董事陳政深在東方產經「專家點評」專欄表示，港股上周五低開後輾轉掉頭向上，令全周有逾3%的升幅，基本上確認了早前28,500點的阻力變為支持。短線而言，大市存在整固壓力，暫時仍需要較大動力才可破位而上，惟整體趨勢仍偏向樂觀。



目前大市的主要故事，已由「中美貿易衝突得以解決」，漸漸轉為「環球貨幣政策由停止收水轉為放水」的憧憬。近月已有不少聯儲局官員相繼發放偏鴿言論，個別官員更提出聯儲局應提早結束縮表步伐。中國方面，可以見到新增貸款及社會融資總量均超出市場預期。



展望上半年，相信在資金充裕的憧憬下，投資市場的氣氛仍將偏向樂觀。參考近日破位的股份，不少是財務報表理想，而可向投資者提供穩定派息者，正正反映投資者對貨幣政策寬鬆的展望。



ASM太平洋(00522)公布截至去年底止全年業績，錄得盈利22.16億元，按年跌逾兩成；單計第4季，跌幅更達54%，僅賺2.11億元，遠較市場預期為差，亦令其股價在上周五早段急跌。公司管理層預計，今年的營業額或有機會下跌。



不過，資金於午後流入該股，似乎預示現價已基本反映了業績此不利因素。AI及5G兩個範疇是未來行業的增長動力，隨着5G在世界各地的發展，相關應用亦只會愈來愈普及，從而增加對半導體的需求。



舉例而言，現時普通汽車約有400美元的成本來自半導體，電動車由於電子部件較多，約有2,000美元成本來自半導體；至於自動駕駛汽車，由於牽涉通訊、運算等層面，相關成本更達1.5萬美元，汽車業的升級，可望成為行業及企業的增長催化劑。



技術上，ASM仍受制250天線，短期內或須整固，投資者可慢慢收集，待股價突破90元再行加注，中線目標120元，止蝕位訂於78.8元。



艾德證券期貨聯席董事 陳政深(作者為註冊持牌人，並無持有相關股份權益)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

