羅尚沛：股市有宿命　慎防升浪見頂

中國銀河國際證券業務發展董事羅尚沛在東方產經「專家點評」專欄表示，恒指1月3日最低為24,897點，用了不足兩個月時間，中間更加是經過了農曆新年假期，最後成功重上了250天線，並去到逾半年高位28,800點。這一段升浪到目前為止是升了15%，以港股這類大上大落型股市，並不算瘋癲，圖表上看甚至可說是有序而行。



淡友在這一浪鎩羽而歸，實在是非戰之罪，而是好友表現克制，營造了愈墮落愈快樂的市場心態。反之，淡友可能是因為去年如入無人之境，這個月表現得太急功近利，各自為政，所以做不到空軍應有的氣勢。



指數形成了一浪高於一浪的格局，而且每星期的高位只是比上星期高200點，跟過往一升就爆上完全不同。這種走勢好容易造成錯覺認為指數升得有理，繼續再升也是理所當然，好倉實食冇黐牙。



任何股市都有其宿命，每每稍為掉以輕心，以為一切都會按部就班，隨時會被挾返轉頭。現時兩會政策和中美貿易戰已由去年的負面變成今年的正面刺激，但同一因素及同一班投資者，下一步又可能變臉。不是說兩會會忽然大幅收緊銀根，也不是代表中美貿易談判會反枱收場，但一句「好消息出貨」已足夠令指數由高位回落，這點在29,000點關口前不得不防。



過去10年，兩會召開前在政策題材的釋放下，A股基本上是例升，今年更加是提早消化之餘，更憂慮的是希望愈大失望愈大。市場對兩會時將會提出的財政和貨幣政策似乎是要求過高了，有人提出了擴大下鄉政策，有說要加大減稅降費力度，有預期連環降存準之餘，也要降息。



市場對利好政策要求多多，同時又不能說是變相量寬，更加不可令人民幣下跌，試問天下間哪有這樣一石多鳥又兩全其美的政策？



筆者對後市判斷維持一致，本周恒指或再升多百零點，但28,800至29,000點會呈拉鋸，看似是為兩會再升多一口作準備，實情可能是本次升浪的浪頂，兩會後或會下試27,600至27,800點。這個預期可能是筆者居安思危，又或是杞人憂天，但作好準備，都總好過金管局總裁經常掛在口邊的例牌話：「外圍好多不明朗因素，股市預期會波動。」



中國銀河國際證券業務發展董事 羅尚沛(作者為註冊持牌人士)

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