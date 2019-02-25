周樂樂：成交大增　A股確立升勢

勝利證券副首席運營官周樂樂在東方產經「專家點評」專欄表示，上周滬綜指累計大漲4.54%收報2,804點，成交量大幅放大至1.19萬億元人民幣(下同)，深成指累升6.47%報8,651點，成交增至1.7萬億元。大市全面上漲，非銀金融板塊暴漲13.24%，領漲大市，通訊板塊亦大漲11.53%。



政策面上，上周美國聯儲局發布半年度貨幣政策報告：重申聯邦公開市場委員會(FOMC)將在未來利率政策調整方面保持耐心。從委員表態來看，預計縮表將在年底前結束，貨幣政策面臨轉向。



另外，最近一輪的人民銀行降準之後，疊加中美談判進展正面，人民幣匯率有一定反彈。由此，人民幣貶值壓力減弱，中國的貨幣政策在經濟下行時將有更大的放鬆空間。



中國方面，上周國家領導人主持會議時強調，要把金融改革開放任務落實到位，同時根據國際經濟金融發展形勢變化和內地發展戰略需要，研究推進新的改革開放舉措，要深化准入制度、交易監管等改革，加強監管協調。儘管用語高度概括，但這確是中國再次從最高層面來陳述金融發展的市場化方向。



正如本欄今年一直以來的樂觀預期，A股終於連續兩周放量上漲，滬綜指站上2,800點關口，上漲的板塊已經由科技板塊擴散至券商等轉趨全面。上周的走勢，真正宣告A股的信心回歸。1月出口數據超預期，中美談判的進展良好，兩國代表正進行延長談判。



此外，雖然減少印花稅的傳聞被澄清，亦未能阻止券商股大漲，悲觀的預期已被快速修復。儘管各板塊均作已出一定程度反彈，獲利盤料陸續出現，惟短期我們繼續保持樂觀，本輪反彈將延續至中美貿易談判的具體結果出來之時。



至於中長線升勢能否持續，需要觀察3個季度的經濟數據能否企穩，屆時數據率先出現拐點的行業，將先行開啟一輪長線上漲周期，我們看好晶片、通訊、新能源汽車等行業的長期機會。



勝利證券副首席運營官 周樂樂(作者為註冊持牌人士)

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