中美貿易戰延長停火期　CNH漲至6.68

中美第7輪經貿高級別磋商在美國首都華盛頓結束，美國總統特朗普於社交網站發文指，中美雙方在知識產權、技術轉移、農業、服務、匯率等多方面取得巨大進展，會押後原定周五(3月1日)的對中國貨品加徵關稅期限，惟未有表明延長至何時。



另外，美國財長姆努欽稱，兩國就匯率問題達成協議。而據悉，雙方仍在為相關執行問題而討價還價。



市傳姆紐欽和中國副總理劉鶴在結構性議題上取得進展後，正着手討論最棘手議題，即如何執行貿易協議。



受消息刺激，離岸人民幣(CNH)漲破6.7關，高見6.6854。



道指期貨曾升116點，高見26,118點，最新報26,091點，升89點。



俗稱「黑期」的新加坡港股期貨亦升穿29,000點關，最新升217點，見29,030點。

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