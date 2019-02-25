【市前重點睇】美匯企96.4　CNH漲至6.69

●美匯指數企96.4水平，港匯於7.848水平上落，離岸人民幣(CNH)漲至6.69水平，圓匯企110.7，歐元企1.133，英鎊升至1.306。金價企1,328美元。布油企67.2美元水平，紐油企57.3美元。道指期貨升約百點。俗稱「黑期」的新加坡港股期貨漲200點，升穿29,000點。



●中美新一輪貿易談判周日(2月25日)於美國華盛頓繼續進行，傳美國財長姆紐欽和中國副總理劉鶴在結構性議題上取得進展，正着手討論如何執行貿易協議。

-美國總統特朗普宣布押後原定周五(3月1日)的對華產品加徵關稅期限，但未有表明延長至何時。

-全球經貿戰：談判持續！中美仍在討論匯率問題。 https://bit.ly/2Eacf7c

-美國農業部長表示中國承諾再購買1,000萬噸美國大豆。



●特朗普表示，可能會使用行政命令來禁止華為在美國銷售5G電訊設備，並表示，「關於是否要把此納入協議中，我想這是個問題」。



●華為發布首款5G折疊屏手機HUAWEI Mate X，售價2,299歐元。



●道指上周五(2月22日)收報26,031點，升181點或0.7%，為自去年11月以來首次突破二萬六關；標指收報2,792點，升17點或0.64%；納指收報7,527點，升67點或0.91%。 https://bit.ly/2BIEJ7N



-卡夫亨氏利潤不及預期、資產減記154億美元並收到美國證券交易委員會傳票，導致股價上周五暴跌27%至紀錄低點，市值大減逾160億美元。



●港股ADR指數上周五收報28,808點，跌8點。 https://bit.ly/2NnFYO6



●美國10年期國債孳息率上周五跌3.96個點子，報2.6518厘。



●聯儲局：料今年美國經濟增速略低於3%。 https://bit.ly/2IwqmJA



●聯儲夸爾斯：倘縮表出現問題，將重新審視計劃。 https://bit.ly/2GYomHt



●紐約期金上周五收報每安士1,332.8美元，升5美元或0.4%。 https://bit.ly/2tx4CTD



●紐約期油上周五收報每桶57.26美元，升30美仙或0.5%，創自去年11月12日以來收市新高。布蘭特期油收報每桶67.12美元，升5美仙或0.07%。



●英國富時100指數上周五收報7,178點，升11點或0.16%；法國CAC指數收報5,215點，升19點或0.38%；德國DAX指數收報11,457點，升34點或0.3%。 https://bit.ly/2TaP4Dm



●英國首相文翠珊確認，本周不會將新的脫歐協議交給下議院進行最終投票，要求議員們給她更多時間重新談判，承諾將不遲於3月12日進行表決。

-傳英國將在脫歐截止日的1周前啟動無協議退歐應急計劃。

-據悉歐盟考慮提議將英國脫歐日推遲至2021年。



●歐洲央行管委Ewald Nowotny認為，沒必要急於出台7,200億歐元新銀行貸款項目。



●日本央行行長黑田東彥指出，如果通脹無法達到央行目標，還有4種額外寬鬆選項，包括降低目前為負的短期利率或將長期孳息率目標降至零以下，也可以購買更多資產，或加快貨幣基礎擴張步伐。



●歐盟貿易專員稱有望在年內與美國達成貿易協議。

-傳歐盟就美徵收汽車稅草擬報復性關稅清單，新秀麗有份。 https://bit.ly/2ICDPQ2



●中共中央政治局討論了國務院《政府工作報告》稿，表示今年要保持經濟運行在「合理區間」，並重申要落實好「積極」的貨幣政策和「穩健」的財政政策。



●中國國家主席習近平強調加強金融領域反腐敗力度，增強金融服務實體經濟能力；完善資本市場基礎性制度，加強對交易全程監管。



●港交所新規劃3大預告，拓科技保競爭。 https://bit.ly/2BN8Evu



●【深度解構】

-香港貨櫃吞吐被青島超越，全球排名滑落第8位。 https://bit.ly/2XkRUox

-巴郡續回購，股神未言退力谷5業務。 https://bit.ly/2BN8u7m



─ ─ ─ ─ ─ ─

其他精彩新聞：新盤今月成交縮75% 下月8盤2400伙搶客

https://bit.ly/2tAVnSd



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

