A股快報：股市將為重要核心競爭力組成部分

中共中央政治局上周五(22日)召開會議，國家主席習近平主持會議時強調，金融是中國重要的核心競爭力，金融安全是國家安全的重要組成部分，金融制度是經濟社會發展中重要的基礎性制度。在深化金融供給側結構性改革的同時，要加強對金融領域的反腐敗力度，建立監管問責制，做到「管住人、看住錢」。



內媒分析指，作為全方位、多層次金融支持服務體系中的重要組成部分，包括股票市場在內的資本市場也將成為中國重要核心競爭力的組成部分。這意味應從更高層次理解資本市場的戰略方位，以更強的政策合力深化資本市場改革發展，推動資本市場建設步入綱舉目張的新階段。



上周中央經濟工作會議指，資本市場在金融運行中具有牽一髮而動全身的作用，要通過深化改革，打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，提高上市公司質量，完善交易制度，引導更多中長期資金進入，推動在上交所設立科創板並試點註冊制盡快落地。





－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

