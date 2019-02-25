藥明生物披露股東集體訴訟進展

藥明生物(02269)公布，於紐約時間2019年2月21日獲悉，公司部分股東，包括WuXi PharmaTech，以及WuXi PharmaTech時任5位董事及或高管(包括李革、胡正國、劉曉鍾、張朝暉及趙寧)及參與除牌交易的若干買方集團成員，於一起在紐約州南區美國聯邦地區法院提起的集體訴訟被列為被告。



重組前，公司曾由屆時在紐交所上市的WuXi PharmaTech全資擁有。於2015年12月10日，WuXi PharmaTech由買方集團私有化並除牌。WuXi PharmaTech及買方集團成員被訴稱在除牌交易相關披露存在重大虛假陳述及遺漏。主要原告為WuXi PharmaTech除牌前的某前股東，其要求被告賠償損失及訴訟產生的合理法律費用。目前損害賠償的數額並無具體指明。公司及其附屬公司均未在訴訟中被列為被告。



公司亦獲悉，被告經向其美國法律顧問諮詢後，認為有信心對訴訟提出有力抗辯，將積極應訴。公司了解到，針對美國上市公司私有化交易所提起的此類集體訴訟在美國甚為常見，而且多由某些投資者在專門代理股東集體訴訟案件的律師事務所的支持下發起。考慮到公司及其附屬公司均不是訴訟方，公司認為訴訟不會對集團整體的經營及財務狀況造成任何重大不利影響。



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