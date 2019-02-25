港股升穿二萬九即縮　騰訊友邦倒跌

港股升穿二萬九，殺掉一批熊證後回吐，恒生指數一度倒跌52點，低見28,763點。暫於28,800水平上落。國企指數升幅收窄至50點，主板成交680億港元。



騰訊、友邦保險及滙豐控股回軟拖低大市；中國移動跌逾1%。高開半成的瑞聲科技及舜宇光學都倒跌。中興通訊升幅收窄至4%。



中資金融股力頂，中國人壽升4.7%，是表現最佳藍籌；中國平安升1.7%。四大內銀股升0.2%至0.8%。



另外，中國華融飆逾6%，是表現最佳國指成分股；新華保險、海通證券及中信證券升3%至4%。



其他藍籌股個別發展，香港交易所連升6日，再漲2%。吉利汽車升逾3%。華潤電力被剔出恒指成分股，股價挫逾半成。石藥集團及中國生物製藥跌2.6%及1.5%。





【09:47】港股升穿二萬九 中興飆逾1成

港股升近200點，恒生指數重上二萬九關，高見29,009點。國企指數升過百點，主板成交逾200億港元。



巴塞隆拿世界流動通訊展周一開幕，包括華為在內各廠商紛紛發布新款手機，相關設備股升勢持續。中興通訊曾飆近14%，高見26.6元。藍籌股瑞聲科技及舜宇光學升逾4%及3%。丘鈦科技飆8%；通達集團及信利國際飆逾7%；高偉電子、比亞迪電子及鴻騰升4%至5%。



A股轉強，內險及券商股受捧。中國人壽飆半成；新華保險升逾6%；中國太保升逾4%。中信證券飆逾6%；廣發証券升逾4%；海通證券、中國銀河及華泰證券升2%至3%。



香港交易所連升6日，曾漲3%，見275元的11個月高位。友邦保險創新高後回吐，與滙豐控股及騰訊齊靠穩。



華潤電力被剔出恒指成分股，股價挫5.5%，低見14.8元，是表現最差藍籌。「染藍」的創科實業飆近1成，高見52.3元。





【09:21】友邦騰訊撐市 手機設備股強勢

中美貿易戰延長停火期，道指期貨升過百點；港股開市升159點，恒生指數報28,975點，創近7個月高位；國企指數高開74點，報11,501點。



手機設備股持續強勢，瑞聲科技高開5.7%，是表現最佳藍籌；舜宇光學高開5.2%，報104港元，近半年來首度重返「紅底股」；中興通訊高開7%。



友邦保險高開1.2%，創77.5元新高；騰訊高開1.1%報348元，合共貢獻恒指68點。滙豐控股高開0.1%。



內險股有追捧，中國人壽高開3.7%；中國太保及新華保險高開1.3%及1.5%；中國平安高開0.8%。



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