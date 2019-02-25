A股快報：深成指升逾3%　滬深300指數也邁向牛市

滬深股市愈升愈有，滬綜指最新升70點或2.53%，報2,875點；深成指升264點或3.06%，報8,915點。



繼創業板上周步入牛市後，今天滬深300指數也邁向牛市，自月3日至今累漲逾20%；滬深300指升101點或2.89%，報3,621點。創業板指續升49點或3.42%，報1,506點，是去年8月中以來首次升穿1,500點水平。



滬指成交逾1,778億元人民幣(下同)，深指成交逾2,264億元。



板塊方面，金融及開發區股升逾5%；電子訊息及船舶製造股升逾4%。





【09:49】A股快報：兩市漲逾2% 華為概念股上揚

滬深兩市升幅擴大至逾2%。滬綜指升65點或2.32%，報2,869點；深成指升242點或2.8%，報8,893點；滬深300指升100點或2.85%，報3,620點；創業板指升42點或2.9%，報1,498點。



板塊方面，金融股飆逾5%；電子訊息股升逾4%；開發區、電子器件及船舶製造股升逾2%。



華為發布全球首部5G摺疊屏幕智能手機Mate X，料將於今年年中發售，售價約2,299歐元(約2萬港元)。華為供應商股份顯著上揚，京東方A漲停；東山精密升逾6%；立訊精密升逾5%；飛榮達升逾3%。





【09:25】A股快報：三大指數升1%至2% 滬深300進入牛市

中美貿易戰延長停火期，另外，中國領導人強調金融是中國重要的核心競爭力，多方消息刺激滬深三大指數齊高開1%至2%。



滬綜指高開34點或1.22%，報2,838點；深成指高開153點或1.78%，報8,804點；滬深300指高開55點或1.58%，報3,578點，較1月份低位漲逾兩成，技術上進入牛市；創業板指高開31點或2.13%，報1,487點。



板塊方面，金融、開發區及電子訊息股升逾3%；物資外貿及船舶製造股升逾2%。



廣發証券高開3.69%，公司將發行面值總額不超過78億元人民幣(下同)的債券。



恒生電子漲停，公司指關於券商交易信息系統外接尚未落地解決方案。



金風科技升1.57%，其全年淨利潤初步數據為32.2億元。



美的集團升4.14%，公司擬回購股份，預計金額不超過66億元。



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