【即市分析】中電破百指日可待？

東方產經「圖表Fun析」專欄作者桃桃：市場預期美國加息周期已近尾聲，高息公用股吸引力再現。其中中電控股(00002)去年10月底低見84.6元後已觸底回升，其後股價拾級而上，上周更升穿97元雙頂阻力，一度創出97.4元的52周新高。



集團將於今日(25日)公布全年度業績，睇番其去年中期純利錄得74.36億元，按年升25.8%，盈利表現優於預期，當時更獲多間大行唱好，帶動其股價由績前的87元水平，反覆抽高至97元始見止步。現時大市氣氛已見明顯改善，若然今次業績及派息令市場滿意，股價短線上破100元「紅底價」應無難度。



走勢上，該股上周連日抽高，MACD牛叉持續擴闊，且50天線已升穿100天線現黃金交叉，技術走勢向好，若然績後可成功升穿100元心理關口，下一目標可上移110元，10天線支持在94元不容有失。

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