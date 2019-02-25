異動板塊：教育股受惠國策全線炒升

港股大升，教育股受惠國策全線炒上，民生教育(01569)升4.49%、澳洲成峰教育(01752)升4.22%、中國科培(01890)升3.81%、中國新華教育(02779)升3.58、楓葉教育(01317)升2.19%、睿見教育(06068)升2%及宇華教育(06169)升2.14%等。



日前國務院印發的《加快推進教育現代化實施方案（2018－2022年）》提出推進教育現代化的十項重點任務，包括實施新時代立德樹人工程、推進基礎教育、深化職業教育融合、推進高等教育內涵發展、全面加強新時代教師隊伍建設、大力推進教育資訊化、實施中西部教育振興計劃、推進教育現代化區域創新試驗、推進共建一帶一路教育行動及深化重點領域教育綜合改革。



《中國教育現代化2035》提到推進教育現代化的總體目標。到2020年，全面實現「十三五」發展目標，教育總體實力及國際影響力顯著增強，勞動年齡人口平均受教育年限明顯增加。到2035年，總體實現教育現代化，邁入教育強國行列。另保證國家財政性教育經費支出佔國內生產總值的比例一般不低於4%。



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