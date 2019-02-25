【即市分析】A股又嚟大時代？中資券商股有排升？

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：美國押後對中國貨品加徵關稅的談判限期，中美雙方並就匯率等多個方面達成協議，A股今早(25日)升勢明顯，恒指亦一度升穿兩萬九關口。



事實上，內地股市氣氛自年初以來持續好轉，且滬、深兩市成交六見改善’另外，MSCI(明晟)將於本周決議是否調高A股權重，加上富時羅素、標普道瓊兩大指數公司，亦確定於今年納入A股。A股大時代隨時再臨，直接惠及中資券商股氣氛，相信重估潮可延續，上車有心唔怕遲！(證券板塊表現：https://bit.ly/2lFjV86 )



滬綜指及深成指在上月初見低位後，反覆回揚，近兩周的交投明顯增加，多天日均成交總額逾6,000億元人民幣，是2015年大跌市以來鮮見的旺場。A股有如「大地回春」，人氣回升，多得政府積極放水穩經濟，加上中美貿易談判向好的方向發展，亦有助提振投資者的入市信心。



觀走勢，滬綜指自1月初低位2,440點起步，升至上周五已重上2,800點水平，乃去年9月下旬以來新高，今早再升2.5%高見2,874點，加上成交配合，確不可小覷上升潛力。短線有勢叩2,900點關，10天線支持在2,727點。至於深成指，由1月初低位7,011點起步，升至上周五已重上8,600點樓上，基本上已可確認扭轉降軌趨勢，若然短線能企穩8,400點樓上，中線目標可上望9,300至9,500點水平。



中資券商股中，上周五表現最亮麗的係廣發証券(01776)、中信証券(06030)、海通證券(06837)以及HTSC(華泰證券)(06886)。其中，中信証券唔經唔覺已較上月低位累升逾五成，一係唔發市，發市當三年。HTSC的表現同樣偏強。至於廣發証券，礙於本月中旬曾有基石投資者減持，故見股價相對落後。但其實，可以做到配售，證明市場對券商股的看法有改善，對相關股份有需求，故料整固過後，有望發力追上。



中金公司(03908)股價受股東增持消息刺激，一度重上19元關，短線升勢太急，不建議高追，宜待回試17元水平承接，再作考慮。尚值得留意的還有中信建投証券(06066)，股價由去年10月低位3.8元水平，回升至上周五高位見7.44元，累升近倍。由於股價已重上2017年的蟹貨區，一旦能以大成交突破7.6元區域，相信往後向上風光無限，回吐6.2至6.6元是一個較大的承接區。

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