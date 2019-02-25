異動板塊︰中港券商股集體大漲　中金全面上調目標價

滬深300指數也邁向牛市，券商股在中港兩地大漲。因應市場回暖，中金報告上調券商股目標價，全面上調覆蓋公司目標價17%至63%不等。



調幅最高的包括中信證券H股和A股(600030.SH)(06030)各達63%及53%，華泰證券A股及H股(601688.SH)(06886)49%和41%，及國金證券(600109.SH)47%。



A股券商股集體大漲﹔東方證券(600958.SH)漲9.8%，申萬宏源(000166.SZ)漲8.2%，中信證券漲8.5%，國泰君安(601211.SH)及廣發證券(000776.SZ)齊漲逾7%。



H股方面，中原證券(01375)漲8.5%，華泰證券漲5.6%，申萬宏源(00218)漲逾4%，廣發證券(01776)漲逾5%。



早前，中證監主席督導科創板準備，敦促優化交易制度並嚴肅退市規則。



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