較Galaxy Fold貴逾5000元！華為Mate X點解向外摺疊？

華為發布新款摺芒手機Mate X，預計在今年6月發售，8GB+512GB版本的售價為2,299歐元(約20,464港元)，較三星Galaxy Fold的1,980美元(約15,444港元)貴逾5,000港元。



華為消費者業務CEO余承東周日在巴塞羅那稱，Mate X在折疊屏鉸鏈上鑽研了3年，他承認售非常昂貴，但指裡面有很多的新技術。



公司消費者業務手機產品線總裁何剛指，在關鍵技術上，有信心較同行做得更好，預計Mate X月產能可以達10萬部以上。



Mate X的屏幕屬向外摺疊，有別於三星電子的Galaxy Fold採用內向摺疊。何表示，無論是向外或是向內摺疊，都有各自的優勢，但外翻可更好地利用屏幕，在便用時會更佳，故公司的外翻設計具有優勢。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

