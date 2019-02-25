5G手機板塊熱炒　有乜好股可吼？

2019世界移動通訊大會(MWC)開幕，一眾手機商率先公布其5G手機，雖然產品會在今年5月或打後才推出市場，但5G手機戰況激烈，而相關板塊亦成為熱炒焦點。



眾多5G手機當中，暫以華為的5G手機至昂貴。華為在會上發布新款5G摺芒手機Mate X，預計在今年6月發售，售價為2,299歐元(約20,464港元)。小米集團(01810)的MIX3 5G，售價599歐元(約5,330港元)，續以低價搶奪市場。中興通訊(00763)稱最快今晚(周一)10時發布5G手機詳情，市傳搭載高通驍龍855移動平台，並採用6.47吋 AMOLED靈感柔性營幕。



另外，OPPO在巴塞隆納創新大會展示旗下首款5G手機，但未有透露價格。



除了內地手機商外，三星Galaxy Fold的4G版為1,980美元(約15,444港元)，該公司管理層指，三星Galaxy Fold 5G版售價在230萬到240萬韓圜(即約16,390港元至17,100港元)。



中環資產投資行政總裁譚新強稱，5G手機大部分售過萬港元，由於價格不菲，或令用家卻步；而預計初期產量低，零部件供應商例如京東方精電(00710)初段仍會蝕本。至於會否掀起換機潮，目前言之尚早。京東方精電連日上升，最新升8%。



他又指，5G更重要是應用於物聯網，待技術逐步成熟，料智能物聯數目將會倍增至幾百億件。



而受惠5G技術普及，看好中國鐵塔(00788)、美國晶片製造商高通(美股：QCOM)及自行調適與智慧運算廠商賽靈思(Xilinx)(美股：XLNX)。



中國鐵塔股價周一先升後回，暫跌2.5%、中興通訊曾漲逾10%、小米升逾3%、高通連日上升，上周五再升1.5%、賽靈思上周五升近3%。



晶片供應商高通上月底宣布和OPPO、vivo、小米、聯想、中興通訊，以及聞泰科技共同啟動5G領航計劃，支持中國智慧型手機產業。



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