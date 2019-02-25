【即市分析】何解內銀股升咁少？追唔追得過？

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：中美貿易第7輪磋商結束，內地媒體報道指雙方在技術轉移及知識產權保護等6大範疇上，取得實質性的進展，加上美國總統「侵侵」表示會押後原定本周五(3月1日)的加徵關稅期限，市場憧憬將有好結果，港股氣氛持續改善，不過近期見內銀升得咁少，究竟攪邊科？現時又追唔追得過呢？(銀行板塊追蹤：https://bit.ly/2A8B3IR )



講真，如果從中美貿易發展轉趨樂觀、人民幣匯價企穩，以及內地放水撐市的角度睇，內銀、內險及中資券商股都會受惠，不過在上述三個板塊中，就以內銀前景相對較差，事關中美貿易戰已打擊內地實體經濟，作為百業之母的內銀難免受企業盈利下降影響，加上人行之後仲會唔會要內銀出動救救民企，亦成為股民心中的隱憂。



此外，中美貿易談判就算傾得成，但會唔會係「棄車保帥」，即有機會結局係美國要求條件之一是中方要大力開放人民幣匯價自由化，間接令人民幣升值，屆時中國想以人民幣貶值來抵消貿戰帶來的影響或增加自身產品競爭力，將會愈加困難。



由此可見，即使中美貿易談判可以開花結果，內銀都未必可以完全受惠，近期見內銀升得拉牛上樹事必有因，大家如果看好港股後市走勢，還是建議另覓佳選。

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