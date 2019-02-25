港股格局：李偉傑料回調至28300點

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑認為，港股周一(25日)早段曾衝破29,000點水平，惟自低位已累積一定升幅，加上中美貿戰有望解決的利好消息已透支，不排除大市會出現調整，恒指有機會下試28,300水平，建議投資者不妨先行獲利離場。



另外，內地股市近期成交持續暢旺，加上消息指A股將為國家重要核心競爭力組成部分，料可推動大市進一步向上，預期中資劵商股亦可受惠成交量趨升及保薦人收益上升帶動。他推介中金公司(03908）、海通證券(00665)及中信證券(06030)。



他又表示，不少股份股價已較早前反彈，難再大升，惟5G概念及手機設備板塊近期消息連連，加上預期將迎來手機升級潮，料可繼續成市場炒作目標。



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