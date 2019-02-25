人民幣Hibor：隔夜息升至2.34厘 CNH企6.68
2019年02月25日 11:30
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(中新社圖片)
離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.34厘；1及2星期、1至3個月拆息由2.40至2.97厘；6及12個月拆息分別為3.13及3.39厘。
25/2/2019
隔夜 2.34600厘
1星期 2.40167厘
2星期 2.52333厘
1個月 2.61500厘
2個月 2.81933厘
3個月 2.97067厘
6個月 3.13700厘
12個月 3.39333厘
22/2/2019
隔夜 2.23700厘
1星期 2.39633厘
2星期 2.55967厘
1個月 2.60300厘
2個月 2.77733厘
3個月 2.97333厘
6個月 3.11133厘
12個月 3.39233厘
人民幣兌美元向上，離岸人民幣(CNH)由6.7088，升至6.6740，最新報6.6852；在岸人民幣(CNY)亦由6.6947，升至6.6727，最新報6.6868。
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